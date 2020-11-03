«Выглядит увесисто»: модный эксперт разобрал наряд Марии Кожевниковой

Накануне в Москве прошел светский показ военной драмы «Подольские курсанты». В кинотеатре собрались многие звезды российского кинематографа, включая и актеров, которые исполнили главные роли. Среди остальных была замечена и Мария Кожевникова, которая выбрала наряд в черном цвете. Она надела крюки клеш, жакет без рукавов, высокие перчатки и берет. Эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин разобрал наряд Марии, отметив, что в нем нет как таковой гармонии из-за множества элементов.
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Вчера состоялась премьера фильма «Подольские курсанты». Это единственная премьера за много месяцев, которую я посетила. Было несколько причин нарушить самостоятельную изоляцию. Во-первых, это главное кино этого года! Это тот фильм, который каждому необходимо посмотреть! Вот каждому! Исключение только маленькие дети, которые просто в силу возраста не смогут справиться с разрывающими их эмоциями. Во-вторых, я знаю, как долго наш крестный отец @igorugolnikov вынашивал своего «ребёнка», с какой точностью воссоздавал нашу историю и подвиги предков. Уникальная история про мальчишек, которую должен знать каждый, а я, к своему стыду, узнала о ней из фильма, но может чуть раньше от Игоря. Поверьте мне, Вы мне потом напишете «спасибо за рекомендацию», этот фильм Вас не оставит равнодушным, этот фильм гордость Российского кино, этот фильм наше прошлое, наша боль, смелость, храбрость, доблесть и подвиг, благодаря которому, мы с Вами живы и живем под мирным небом! Спасибо Вам, Подольские Курсанты, и простите, что позволили не знать и не интересоваться🙏🏻 Всем и всегда мирного неба над головой!
«Очень много всего, поэтому выглядит увесисто. И громадная пряжка, и сумка с логотипом Chanel, и берет — очень много акцентов. Если черный хочется оттенить, то можно было выбрать молочного оттенка берет. Если рассматривать образ по тенденциям, то комбинезон — это базовая вещь в гардеробе, который актуален всегда. Берет в этом сезоне — мегасупертренд», — сказал Никулин.
Справка Teleprogramma.pro
Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ. Занимается созданием стильных образов для модных фотосессий и светских мероприятий.