«Выглядит увесисто»: модный эксперт разобрал наряд Марии Кожевниковой

Вчера состоялась премьера фильма «Подольские курсанты». Это единственная премьера за много месяцев, которую я посетила. Было несколько причин нарушить самостоятельную изоляцию. Во-первых, это главное кино этого года! Это тот фильм, который каждому необходимо посмотреть! Вот каждому! Исключение только маленькие дети, которые просто в силу возраста не смогут справиться с разрывающими их эмоциями. Во-вторых, я знаю, как долго наш крестный отец @igorugolnikov вынашивал своего «ребёнка», с какой точностью воссоздавал нашу историю и подвиги предков. Уникальная история про мальчишек, которую должен знать каждый, а я, к своему стыду, узнала о ней из фильма, но может чуть раньше от Игоря. Поверьте мне, Вы мне потом напишете «спасибо за рекомендацию», этот фильм Вас не оставит равнодушным, этот фильм гордость Российского кино, этот фильм наше прошлое, наша боль, смелость, храбрость, доблесть и подвиг, благодаря которому, мы с Вами живы и живем под мирным небом! Спасибо Вам, Подольские Курсанты, и простите, что позволили не знать и не интересоваться🙏🏻 Всем и всегда мирного неба над головой!