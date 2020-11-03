«Выглядит увесисто»: модный эксперт разобрал наряд Марии Кожевниковой

Накануне в Москве прошел светский показ военной драмы «Подольские курсанты». В кинотеатре собрались многие звезды российского кинематографа, включая и актеров, которые исполнили главные роли. Среди остальных была замечена и Мария Кожевникова, которая выбрала наряд в черном цвете. Она надела крюки клеш, жакет без рукавов, высокие перчатки и берет. Эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин разобрал наряд Марии, отметив, что в нем нет как таковой гармонии из-за множества элементов.

«Очень много всего, поэтому выглядит увесисто. И громадная пряжка, и сумка с логотипом Chanel, и берет — очень много акцентов. Если черный хочется оттенить, то можно было выбрать молочного оттенка берет. Если рассматривать образ по тенденциям, то комбинезон — это базовая вещь в гардеробе, который актуален всегда. Берет в этом сезоне — мегасупертренд», — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ. Занимается созданием стильных образов для модных фотосессий и светских мероприятий.