Невестка Орбакайте в платье-жакете с баской и казаках прогулялась по горным склонам Каппадокии

Модель Алена Краснова вместе с подругами отправилась в Турцию, чтобы посетить сказочную Каппадокию. Это уже второй отпуск девушки за последние полгода, и он тоже проходит без мужа — Никита Пресняков остался в Москве, чтобы продолжить работу над новым альбомом.

В Каппадокии Краснова приняла участие в фотосессии. Девушка сменила несколько ярких романтичных образов. Один из них — это стильный платье-жакет с ремнем-баской. Дополнили аутфит грубые сапоги-казаки. Стилист Лина Дембикова прокомментировала наряд модели.

«Образ довольно симпатичный, очень приятная цветовая гамма: беж, черный и молочный. Интересный дизайнерский ход с надписью на жакете. В целом все очень симпатично, короткая длина жакета дополнена высокими казаками. Другой момент, что на фоне такой панорамы с холодным пейзажем красивее смотрелось бы струящееся платье бежевое с таким жакетом на плечах, а не грубоватые сапоги. Но концептуально здесь есть какая-то идея и собранность всего вместе. Я бы, наверное, подкорректировала бьюти-составляющую: либо сделала прямые лаконичные волосы, либо хвост. Потому что такая укладка Алены — слегка волнистые локоны — не очень вписываются в сам образ», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Лина Дембикова — селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ.