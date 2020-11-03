«Не умеет быть настоящей матерью»: Орбакайте призналась, что была против рождения детей Пугачевой и Галкина

Кристина Орбакайте является старшей дочкой Аллы Пугачевой. Она пошла по стопам матери и стала певицей. Также несколько раз девушка снималась в кино. Личная жизнь артистки сложилась не сразу. У нее есть взрослый сын Никита от Владимира Преснякова, а также 22-летний Дени, рожденный от бизнесмена Руслана Байсарова. Молодой человек недавно вернулся в Россию, окончив учебу в Англии и сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Орбакайте уже 15 лет счастлива в браке с Михаилом Земцовым и воспитывает дочку Клавдию. Недавно она вернулась из США и побывала в гостях у матери. Певица сделала фото в замке. Ее не часто видят в компании двойняшек Лизы и Гарри, которые родились у Аллы Борисовны и ее пятого мужа Максима Галкина с помощью суррогатной матери. Только накануне стало известно, что Кристина была против рождения этих детей.

«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — поделилась певица в интервью с каналом «ТВ Центр».

Напомним, что в детстве Орбакайте почти всегда проводила время с бабушкой и дедушкой. У Пугачевой тогда был насыщенный гастрольный график. Когда девочке было два года, Примадонна развелась с ее отцом Миколасом Орбакасом. А вот двойняшки Лиза и Гарри родились, когда артистке было уже 64 года. Она теперь почти не выступает, предпочитая все свое внимание уделять малышам. В этом году она отвела их в первый класс.