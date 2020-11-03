«Собрались на ужин»: Елена Летучая в платье-комбинации цвета фуксии отметилась на Мальдивах

Елена Летучая не скрывает, что путешествия — ее страсть. В свое время она ездила по России, когда была ведущей «Ревизорро», а потом девушка придумала свой проект, с которым собиралась ездить по миру. Однако врачи обнаружили у нее проблемы со здоровьем и временно запретили полеты. Около года телеведущей пришлось ограничивать себя в путешествиях. Но теперь она снова много ездит. Чаще всего компанию ей составляет муж Юрий Анашенков.

А недавно Елена побывала в Дубае. Она несколько дней провела в своем любимом отеле. Девушка устраивала фотосессии в пустыне, а также просто отдыхала и загорала. Но на днях она сменила место отдыха, прилетев на Мальдивы. Пока многие только мечтают об отдыхе, телеведущая дразнит фанатов красочными кадрами с островов. Она устраивает велосипедные прогулки, спа-массажи и загорает на пляже.

А накануне Летучая решила принарядиться для ужина. Она предстала на новых фото в платье-комбинации цвета фуксия. Наряд, напоминающий сорочку, подчеркнул ее фигуру. Она собрала волосы в пучок и надела серьги-кольца. Неброский макияж дополнил ее образ.

«Собрались на ужин», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Лена, вы прелестны! Честно, обожаю ваши фото с отдыха. Спасибо, что делитесь с нами такой красотой, Словно сквозь фото ловим Мальдивский релакс», «Шикарная, просто шикарная! Фуксия прекрасно сочетается с бирюзой океана», «Не люблю этот цвет в монохроме, только если с чем-то сочетать, но вы здесь как фотовспышка в темноте, очень ярко», — прокомментировали пост подписчики.