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Стильное материнство: эксперты «Модного приговора» объяснят, как в декрете не отказываться от красивых платьев

На суд к Эвелине Хромченко, Александру Васильеву и Надежде Бабкиной придет молодая мама.

Стильное материнство: эксперты «Модного приговора» объяснят, как в декрете не отказываться от красивых платьев
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор"/Первый канал

Программа «Модный приговор» выходит на Первом канале уже много лет. В эфире шоу фэшн-эксперты Эвелина Хромченко, Александр Васильев и Надежда Бабкина помогают героиням не только найти свой стиль, но и часто обрести почву под ногами и уверенность в себе.

Надежда Бабкина, Александр Васильев, Эвелина Хромченко
Надежда Бабкина, Александр Васильев, Эвелина Хромченко. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

В пятницу, 6 ноября, героиней шоу станет молодая мама Алена. Девушка родила мужу Вадиму сына и «расслабилась». Она заменила красивые платья на футболки и лосины, что категорически не нравится возлюбленному. Более того, чтобы хоть как-то разнообразить «дни сурка» в декрете, Алена стала экспериментировать с цветом волос.

Судьи «Модного приговора» выяснят, что за попыткой вырваться из повседневной рутины скрывается серьезный травматичный бэкграунд. В первом браке Алена пережила домашнее насилие и теперь не может поверить, что гармония и счастье в семье — это данность. Кроме того, эксперты объяснят молодой маме, что декрет – это не повод отказываться от красивых платьев.

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