Муцениеце в жакете «с мужского плеча» засветила глубокое декольте

Пока в обществе активно муссируют слухи о том, что Павел Прилучный может вновь вернуться к Агате Муцениеце, она в гордом одиночестве пришла на предпоказ картины «Подольские курсанты». При этом создала себе эффектный образ.

Для визита в кинотеатр актриса выбрала молочного оттенка жакет «с мужского плеча», засветив глубокое декольте. Образ добавила кюлотами, а волосы собрала в высокий хвост.

Напомним, что в числе первых фильм захотели увидеть многие представители российского кинематографа. Среди них были Мария Аронова, Ольга Кабо и другие. Напомним, что поклонники военных фильмов смогут увидеть «Подольских курсантов» на больших экранах с 4 ноября.