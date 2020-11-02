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Муцениеце в жакете «с мужского плеча» засветила глубокое декольте

Актриса пришла на премьеру фильма «Подольские курсанты».

Муцениеце в жакете «с мужского плеча» засветила глубокое декольте
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Пока в обществе активно муссируют слухи о том, что Павел Прилучный может вновь вернуться к Агате Муцениеце, она в гордом одиночестве пришла на предпоказ картины «Подольские курсанты». При этом создала себе эффектный образ.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: Teleprogramma.pro

Для визита в кинотеатр актриса выбрала молочного оттенка жакет «с мужского плеча», засветив глубокое декольте. Образ добавила кюлотами, а волосы собрала в высокий хвост.

Напомним, что в числе первых фильм захотели увидеть многие представители российского кинематографа. Среди них были Мария Аронова, Ольга Кабо и другие. Напомним, что поклонники военных фильмов смогут увидеть «Подольских курсантов» на больших экранах с 4 ноября.

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