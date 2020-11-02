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«Элегантность и гламур»: Бондарчук выбрала для фотосессии платье-жакет с перьями

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева разобрала модный аутфит знаменитости.

«Элегантность и гламур»: Бондарчук выбрала для фотосессии платье-жакет с перьями
Светлана Бондарчук. Фото: instagram.com/a030aa

Светлана Бондарчук поделилась в своем Instagram кадрами с новой фотосессии. Бывшая жена именитого режиссера позировала в белом платье по фигуре. Особый эффект был добавлен с помощью перьев в зоне декольте. Образ впечатлил не только фанатов блондинки, но и имиджмейкера, эксперта портала Teleprogramma.pro Ларису Тимиряеву. Она отметила, что лук абсолютно целостный и невероятно красивый.

«Роскошный образ в модной тенденции совмещения несовместимого, а именно: элегантности и гламура. Четкие линии платья-жакета длины макси, двубортная застежка, металлизированные пуговицы в контрасте с высоким разрезом в запахе платья, полуприлегающим силуэтом, подчеркивающим женственность, открытыми плечами и гламурными перьями, сделали образ эффектным.

Очень тонкий и изысканный контраст. Образ напомнил мне Марлен Дитрих, а именно ее стиль и подачу. Прическа, серьги, туфли — все в едином стиле. Если рассматривать по модным трендам, то платье-пиджак с двубортной застежкой с металлизированными пуговицами, высоким разрезом и перьями — все на пике. А главное, что весь образ работает на Светлану – она просто роскошна!» — сказала Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Лариса Тимиряева
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив

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БондарчукЛариса Тимиряевамода и стильСветлана БондарчукСтилист Лариса Тимирязева