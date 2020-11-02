Утеплилась: Водянова в объемном пуховике прогулялась с бабушкой по Парижу

По словам модели, родственница смогла добраться до Франции до начала карантина. Первым делом они отправились гулять.

Наталья Водянова этой осенью вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Они вместе уже девять лет, но лишь теперь узаконили отношения. У пары подрастают общие сыновья Максим и Роман. От первого брака у модели есть еще трое наследников, которые живут с ней: Лукас, Нева и Виктор. Каждые выходные девушка старается посвящать семье, а вот по будням ездит на работу, посещает светские рауты и показы мод.

Мама, бабушка и младшая сестра Наталии живут в Нижнем Новгороде. Она признавалась, что хотела их вывести оттуда, но родственники отказались. При этом чаще остальных к звезде приезжает погостить ее бабушка, которой год назад стукнуло 90 лет. Недавно модель устроила для нее отдых на море. Она отправила, маму, бабушку и дядю в Турцию, где они несколько недель смогли понежиться на солнце.

А теперь Лариса Гавриловна приехала к внучке в Париж. По словам Водяновой, женщине удалось прилететь во Францию до карантина, так как у нее была виза, а также все необходимые документы из посольства, результаты теста на коронавирус. Первым делом они отправились гулять. Модель предстала в объемном черном пуховике и вязаной шапке. Она сделала селфи с бабушкой на фоне осенней листвы.

«Смотрите кто успел до карантина к нам добраться. Это к грибам», — похвасталась звезда.

Поклонники отметили, что красотой Наталья пошла в бабушку. Многие восхитились ее родственницей: