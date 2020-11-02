Утеплилась: Водянова в объемном пуховике прогулялась с бабушкой по Парижу

Наталья Водянова этой осенью вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Они вместе уже девять лет, но лишь теперь узаконили отношения. У пары подрастают общие сыновья Максим и Роман. От первого брака у модели есть еще трое наследников, которые живут с ней: Лукас, Нева и Виктор. Каждые выходные девушка старается посвящать семье, а вот по будням ездит на работу, посещает светские рауты и показы мод.
Мама, бабушка и младшая сестра Наталии живут в Нижнем Новгороде. Она признавалась, что хотела их вывести оттуда, но родственники отказались. При этом чаще остальных к звезде приезжает погостить ее бабушка, которой год назад стукнуло 90 лет. Недавно модель устроила для нее отдых на море. Она отправила, маму, бабушку и дядю в Турцию, где они несколько недель смогли понежиться на солнце.
А теперь Лариса Гавриловна приехала к внучке в Париж. По словам Водяновой, женщине удалось прилететь во Францию до карантина, так как у нее была виза, а также все необходимые документы из посольства, результаты теста на коронавирус. Первым делом они отправились гулять. Модель предстала в объемном черном пуховике и вязаной шапке. Она сделала селфи с бабушкой на фоне осенней листвы.
«Смотрите кто успел до карантина к нам добраться. Это к грибам», — похвасталась звезда.
Поклонники отметили, что красотой Наталья пошла в бабушку. Многие восхитились ее родственницей:
«Наташа, какая у вас бабушка замечательная! Здоровья ей крепкого!», «Так вот в кого вы такая красавица», «Какие классные», «Так похожи», «Какое счастье», «Осень украшает и дарит вдохновение», — прокомментировали пост подписчики.