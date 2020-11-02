Словно невеста: Валерия в белоснежном платье позировала на яхте в Дубае

В скором времени младший сын Валерии – Арсений и его жена Лиана подарят 52-летней Валерии первого внука. А пока будущая бабушка решила насладиться отдыхом и набраться сил в теплых краях. Недавно артистка с мужем Иосифом Пригожиным прилетели Дубай.

В своем Instagram Валерии поделилась кадрами с фотосессии, которую устроили на яхте. Певица позировала в белоснежном платье-рубашке, которое дополнила кожаным поясом цвета корицы, сделав акцент на своей тонкой талии. Фанатам она предложила выбрать фото, которое им понравилось больше всего, но тут мнения разошлись. Зато многие подписчики отметили, что Валерии находится в прекрасной форме.

«Красивая! Шикарно! Очень красиво», — писали пользователи Сети.

Как отметила Валерия фотографировал ее муж, который ранее также опубликовал снимок с яхты. Правда, Пригожин похвастался не модным образом, а физическими данными. Продюсер пошутил, что вскоре его растяжка будет как у Волочковой.