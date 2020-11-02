«Какие бедра»: Нюша в комбинезоне с разрезами и сверкающем лифе предстала на «Жаре»

Нюша уже давно в статусе одной из главных артисток нашей эстрады. И с личной жизнью у нее тоже полный порядок: она вышла замуж за Игоря Сивова и обзавелась ребенком. У пары подрастает дочка Симба. Примечательно, что после родов девушка не сразу вернулась к прежней активной жизни. Лишь недавно она выпустила новый альбом и теперь постепенно возвращается к гастрольной деятельности. Недавно поклонники стали замечать, что фигура артистки преобразилась. Теперь многие подозревают, что она снова ждет ребенка.

Тем временем Нюша не реагирует на слухи. Накануне она побывала на шоу «Жара». Девушка выбрала смелый образ для появления на публике. Она предстала в необычном комбинезоне с разрезами, который позволил ей показать бедра и декольте. Артистка дополнила свой лук золотым сверкающим лифом и босоножками на шпильке. Она, как всегда, распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Нюша пообщалась с ведущими и отметила, что недавно уже выступала, но давно не была в гостях у «Жары». После этого певица поднялась на сцену и исполнила один из своих новых хитов. Она зажигательно танцевала, демонстрируя прелести фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие успели соскучиться по артистке. «Какая красивая», «Ню, вот это наряд», «Ты такая фигуристая», «Смелая наша», «Прекрасно выглядишь», «Какие бедра», «Красивая Нюша, комбез суперский», «Классная такая, костюм идет», «Игривая кошечка», «Загорелая из Майами», — стали комментировать кадры пользователи Сети. К слову, в обычной жизни Нюша чаще всего носит джинсы и кроп-топы, а также любит одеваться в одном стиле с дочкой.