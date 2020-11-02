«Крайне подозрительная личность»: Брухунова выгуляла сумочку с подсветкой

31-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова давно прославилась своей страстью к моде. Девушка обожает красиво одеваться, регулярно пополняет свой гардероб и вызывает массу восхищений, когда делится снимками своих аутфитов.

На сей раз Брухунова выгуляла необычную сумочку из своей внушительной коллекции. Это сказочный каркасный экземпляр ручной работы, с подсветкой, который содержит иллюстрацию из произведения «Алиса в стране чудес» — Белого Кролика с карманными часами.

«Женщина без сумочки — это крайне подозрительная личность», — подписала снимок Брухунова.

Поклонники пришли в неописуемый восторг. Ничего подобного, кажется, они раньше не видели, и очень просили показать Татьяну, как горит подсветка.

«Красиво и незаурядно! Хотя, заурядность не про Вас», «Очень красивая, но цена кусачая», «Я больше люблю фразу Фаины Георгиевны Раневской — «сумка для женщины — это часть тела», «Прикольная сумочка», «Чудо, а не сумочка!!!!», «Ваша сумочка очень органично смотрится среди осенних листьев. Просто не сумочка, а арт-обьект», — пишут фолловеры.

К слову, демонстрируя коллекцию аксессуаров, Брухунова ранее показывала, как выглядит эта сумочка с включенной подсветкой.