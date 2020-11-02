«Если работать, то только так»: Бузова в белом топе в стиле аниме устроила танцы за кулисами шоу

Звезда также примерила на проект ТНТ серую юбку в складку и ботинки.

Ольга Бузова вновь выбрала для своего рабочего лука на ТВ короткую юбку в складку. Ранее ведущая отмечалась в черной модели с принтом в виде клетки, примерив ее с кроп-топом, массивными высокими ботинками на шнуровке и рубахой, накинутой вместо жакета.

Теперь на шоу «Бородина против Бузовой» девушка пришла уже в серой юбочке похожего кроя и аналогичной длины, сочетав его с более длинным кроп-топом, имеющим принт в виде элементов аниме. Ботинки на сей раз оказались менее массивными.

Ольга осталась довольна собственным аутфитом, долго позируя перед камерой своего телефона и выкладывая видео в личный блог. А потом в приподнятом настроении певица и вовсе устроила танцы за кулисами проекта.