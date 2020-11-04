Что будет модно носить весной и летом 2021 года: видеообзор

В октябре прошла Неделя моды в Париже. Некоторые дизайнерские дома представили свои коллекции офлайн, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Многие предпочли все же онлайн формат, Balenciaga и вовсе сняла клип, в котором показала новинки сезона.

В коллекциях практически всех модных домов главенствуют объемные вещи, а яркие цвета соседствуют с пастельными оттенками. Однако дизайнеры не забыли и про элегантные платья и приталенные наряды.

В тенденциях нам помогала разбираться модный эксперт Анна Бжедугова. Что будет модно в весенне-летнем сезоне, и чем уже сейчас можно обновлять гардероб — смотрите в видео Teleprogramma.pro.