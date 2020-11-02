Ирина Пегова в юбке солнце из сжатой ткани и алом джемпере впечатлила Регину Тодоренко

42-летняя актриса Ирина Пегова в последнее время просто болеет новым проектом, в котором принимает участие. Звезда встала на лед вместе с 49-летним Алексеем Тихоновым и вошла в число конкурсантов «Ледникового периода» на Первом канале.

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В личном блоге артистка шутливо написала:

«Не знаете за кого голосовать? Тогда я могу посоветовать, порекомендовать, подсказать, так сказать! Голосуйте, конечно, за нас с Алексеем, потому как мы, во-первых, самые старшие из участников (нам нужна уже пенсионная скидка. Во-вторых, мы самые занятые (последний номер мы сделали за полторы тренировки) и, самое главное, мы самые СКРОМНЫЕ…»

Увлечение звезды фигурным катанием оказалось настолько сильным, что она посвятила ему даже стихотворение.

«Встала Ирка на коньки Рисовать на льду витки, Падала по многу раз, Искры сыпались из глаз. Лешка На руках крутил, Чуть ее не уронил», — вот несколько строк из ее творения

Произведение Ирина опубликовала в Instagram, украсив его собственной фотографией с коньком в руках. Пегова предстала в юбке солнце из сжатой принтованной ткани оттенка кофе с молоком, примерив с ним алый джемпер с широкими рукавами длины «три четверти». Яркий образ актрисы впечатлил многих ее подписчиков, не исключая и коллеги по льду — Регины Тодоренко, которая выразила свой восторг в виде «лайка».