Ольга Бузова в красной косухе оверсайз и с культовым клатчем The Pouch отметилась с Давой в кино

Энергии Ольги Бузовой можно только позавидовать — звезда по-прежнему ведет «Дом-2», участвует в «Ледниковом периоде», периодически появляется на других шоу вроде Comedy Club, «Импровизация», «Пой без правил» и других. Кроме того, она не прекратила своей вокальной карьеры, активно продвигает себя как блогера, а недавно выпустила брендовую косметику.

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При таком загруженном рабочем графике поющая ведущая исхитряется еще и не забывать про свою личную жизнь. Напомним, у девушки уже больше года развиваются отношения с новоиспеченным рэпером Давидом Манукяном (Давой). Недавно он представил ее своим армянским родственникам и друзьям, а также бабушке.

Пара частенько появляется вместе в заведениях. Ранее мы писали о том, как они провели романтический вечер в итальянском ресторане. А накануне они отметились в кино, выбрав добрую сказку «Ведьмы».

«Такой классный, мне очень понравился, советую от души», — высказалась о новом фильме Бузова.

Звезда предстала в кинотеатре в красной косухе оверсайз, белом кроп-топе с черным принтом и голубых скинни. Образ Ольга завершила черным клатчем с золотой цепью вместо ремня The Pouch люксового бренда Bottega Veneta. Эксперт Teleprogramma.pro Анастасия Пахолкова называла эту сумочку «культовой», ведь аксессуар в последний сезон стал невероятно моден.