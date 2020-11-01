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«Бомбовая»: Ольга Орлова блеснула фигурой в ярком бикини

Телеведущая отдыхает на Мальдивах.

«Бомбовая»: Ольга Орлова блеснула фигурой в ярком бикини
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Через несколько дней, 13 ноября, Ольга Орлова отметит свой 43-й день рождения. В преддверии дня рождения телеведущая решила отдохнуть в теплых краях и отправилась на Мальдивы. В своем Instagram артистка поделилась горячим снимком, чем вызвала восторг у фанатов. Орлова позировала в бикини ярко-синего оттенка, окунувшись в океан.

Ольга Орлова
Ольга Орлова. Скриншот: instagram.com/olgaorlova1311

«Бомбовая, обожаю вас! Красавица! Вечно молодая!», — писали пользователи Сети.

Недавно телеведущая опровергла информацию о том, что ее сын Артем может стать участником реалити-шоу «Дом-2». К слову, молодой человек сейчас посвящает все свое время получению высшего образования. Ранее Орлова рассказывала, что ее сын хорошо учился в школе и самостоятельно поступил в университет.

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