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Акцент на бижутерию: Зара в джинсах-клеш и куртке с бахромой презентовала новый трек

37-летняя певица продемонстрировала свежий фэшн-лук.

Акцент на бижутерию: Зара в джинсах-клеш и куртке с бахромой презентовала новый трек
Зара. Фото: Instagram.com/zara_music

Поп-исполнительница Зара недавно выпустила несколько музыкальных новинок. Слушатели артистки находятся в ожидании предстоящего альбома «Человек влюблен». Пока пластинка стоит в стадии доработки, Зара решила порадовать своих поклонников и записала для них небольшой видеоролик под одну из новых песен.

На видео певица предстала в монохромном луке. Артистка позировала на улице мегаполиса в расклешенных брюках из темного денима и вельветовой черной куртке-рубашке. Под нее Зара надела кроп-топ в тон. Примечательно, что куртка с бахромой и топ были укороченного варианта. Однако баланс в образе создала завышенная талия брюк. Особое внимание певица уделила украшениям в своем аутфите. Жена политического и военного деятеля Сергея Иванова выбрала крупные серьги с камнями и чокер на атласной черной ленте.

Фанаты Зары остались довольны нарядом знаменитости:

«Зара, восхищаюсь вами. Вы так женственные и прекрасны. В вас нет грубости и резкости», «Как всегда красиво и со вкусом!»,  «Какая вы красавица, Зара!»,  «Роскошная девушка! Красавица! И песня очень хорошая», «Как же это потрясающе красиво! Какие кадры, какой образ».

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