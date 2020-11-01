Акцент на бижутерию: Зара в джинсах-клеш и куртке с бахромой презентовала новый трек

Поп-исполнительница Зара недавно выпустила несколько музыкальных новинок. Слушатели артистки находятся в ожидании предстоящего альбома «Человек влюблен». Пока пластинка стоит в стадии доработки, Зара решила порадовать своих поклонников и записала для них небольшой видеоролик под одну из новых песен.
На видео певица предстала в монохромном луке. Артистка позировала на улице мегаполиса в расклешенных брюках из темного денима и вельветовой черной куртке-рубашке. Под нее Зара надела кроп-топ в тон. Примечательно, что куртка с бахромой и топ были укороченного варианта. Однако баланс в образе создала завышенная талия брюк. Особое внимание певица уделила украшениям в своем аутфите. Жена политического и военного деятеля Сергея Иванова выбрала крупные серьги с камнями и чокер на атласной черной ленте.
Фанаты Зары остались довольны нарядом знаменитости:
«Зара, восхищаюсь вами. Вы так женственные и прекрасны. В вас нет грубости и резкости», «Как всегда красиво и со вкусом!», «Какая вы красавица, Зара!», «Роскошная девушка! Красавица! И песня очень хорошая», «Как же это потрясающе красиво! Какие кадры, какой образ».