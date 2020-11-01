«Оказалась в тренде»: Брухунова позировала в пальто-бушлате модного оливкового оттенка

В этом году Татьяна Брухунова впервые стала мамой. Теперь она много времени уделяет маленькому сыну Вагану, но не забывает радовать и своих фанатов новыми образами. Ведь жена Евгения Петросяна слывет настоящей модницей и каждый ее наряд вызывает бурю эмоций среди подписчиков. На этот раз Татьяна опубликовала в своем Instagram свежий лук.

Брухунова позировала в пальто-бушлате модного оливкового оттенка. Образ добавила черно-белым беретом в мелкую клетку. Причем, как призналась Татьяна, бушлат она приобрела ранее, но забыла о нем. Теперь, когда на улице стало по-осеннему холодно, она удачно обнаружила покупку в своем гардеробе.

«Честно говоря, к бушлатам я всегда была равнодушна. Мне ближе классическое двубортное или пальто-кокон. Но это оказалось не только теплым, но и очень удобным. Под него я натянула толстенное худи и сразу оказалась в тренде», — подписала снимок Брухунова.

Фанаты оценили образ Татьяны, отметив, что наряд ей очень идет.