В тренде: Агата Муцениеце продемонстрировала многослойный look

Бывшая жена актера Павла Прилучного отметилась в коричневом тренче и сером пиджаке на базовую футболку. Агата Муцениеце сделала лифтолук в новом фэшн-образе и разместила фото в Stories своего профиля.

Исполнительница главной роли в сериале «Гражданский брак» делится со своими подписчиками не только советами по воспитанию детей, но и модными аутфитами. В этот раз Агата отдала предпочтение многофункциональному наряду. Благодаря многослойности артистка смогла скомбинировать актуальность и практичность.

Муцениеце вслед за моделью Дарьей Клюкиной повторила тренд на многослойность. Напомним, бьюти-блогер Лилиана Мамотина уже рассказывала Teleprogramma.pro о многослойном стиле в гардеробе. Эксперт считает, что данный тренд уже прочно вошел в мир моды.

«Этот тренд был представлен в прошлом году на неделях моды в Париже и Лондоне. Основная идея заключается в том, чтобы человек надел, как можно больше всего: футболку, сверху рубашку, пиджак и даже куртку. В общем есть, где развернуться фантазии», — отметила блогер.

Не забыла Агата и об аксессуарах. Актриса продемонстрировала очки с объемной оправой.