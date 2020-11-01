«Тропикана-женщина»: Светлана Лобода в сверкающем мини-платье продемонстрировала «бесконечные» ноги

В одном из последних постов экс-солистки группы «ВИА Гра» Светланы Лободы появилась ее же фотография в черном платье с пайетками. Артистка позировала на фоне сияющих небоскребов.

Отметим, что Лобода выбрала в качестве вечернего наряда короткое платье на бретелях, которое эффектно подчеркнуло роскошное декольте Светланы. Примечательно, что на фоне мерцающего ночного мегаполиса артистка выглядела не менее ярко. Черный наряд и мини-клатч в тон переливались и придавали сияние загорелой коже поп-дивы.

Оценили наряд Лободы не только простые слушатели певицы, но и ее коллеги в мире шоу-бизнеса. Так, Николай Басков, Игорь Крутой и Яна Рудковская оставили в комментариях эмодзи в виде огня.

Другие фанаты творчества Светланы были чуть многословнее.

«Тропикана-женщина», «Сногсшибательная», «Ваши волосы — 8 чудо света», «Дальше некуда! Все самое красивое, и самая красивая здесь! », «Ну что за отвал!», «Сочная!», — восхищались поклонники.

Напомним, не так давно Лобода отпраздновала свой 38-й день рождения. На вечеринке по случаю этого торжества Светлана появилась в розовом платье с асимметричным разрезом, подчеркивающим стройные ноги артистки.