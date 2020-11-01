Цвет настроения — синий: Мария Кожевникова выбрала яркие акценты для образа

Исполнительница главной роли комедийного сериала «Универ» похвасталась нарядом на Хеллоуин. В отличие от многих российских знаменитостей, Мария Кожевникова встретила «кошмарную» ночь без «кровавого» макияжа и наряда ведьмы. Для торжества артистка надела платье из твида и молочные туфли на высоком каблуке.
Бывший депутат Государственной думы призналась, что не любит День всех святых. Однако повод для того, чтобы выгулять модную новинку у Марии все же нашелся.
«Когда не любишь и вообще не воспринимаешь праздник, ну Вы поняли какой, а тыквы любишь», — призналась Кожевникова.
Актриса и общественный деятель позировала среди ярко-оранжевых тыкв в твидовом платье в сине-белую клетку. В качестве аксессуаров к наряду в пол Мария выбрала сумку Chanel василькового цвета. Исполнительница роли Натальи Татищевой в фильме «Батальон» дополнила образ классическими лодочками на высокой шпильке с золотыми металлическими вставками.
Поклонники актрисы были восхищены выбором Кожевниковой.
«Настоящая, русская красавица!!!», «Фото с тыквой — супер!», «Вы классная», «Очень эффектная!!!», «Умопомрачительная клетка», «Платье прям огонь!», — написали подписчики в комментариях под фото.