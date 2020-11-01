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Цвет настроения — синий: Мария Кожевникова выбрала яркие акценты для образа

35-летния актриса сфотографировалась на фоне хеллоунских атрибутов.

Цвет настроения — синий: Мария Кожевникова выбрала яркие акценты для образа
Мария Кожевникова. Фото: Instagram.com/mkozhevnikova

Исполнительница главной роли комедийного сериала «Универ» похвасталась нарядом на Хеллоуин. В отличие от многих российских знаменитостей, Мария Кожевникова встретила «кошмарную» ночь без «кровавого» макияжа и наряда ведьмы. Для торжества артистка надела платье из твида и молочные туфли на высоком каблуке.

Бывший депутат Государственной думы призналась, что не любит День всех святых. Однако повод для того, чтобы выгулять модную новинку у Марии все же нашелся.

«Когда не любишь и вообще не воспринимаешь праздник, ну Вы поняли какой, а тыквы любишь», — призналась Кожевникова.

Актриса и общественный деятель позировала среди ярко-оранжевых тыкв в твидовом платье в сине-белую клетку. В качестве аксессуаров к наряду в пол Мария выбрала сумку Chanel василькового цвета. Исполнительница роли  Натальи Татищевой в фильме «Батальон» дополнила образ классическими лодочками на высокой шпильке с золотыми металлическими вставками.

Мария Кожевникова
Мария Кожевникова в наряде на Хеллоуин. Фото: Instagram.com/mkozhevnikova

Поклонники актрисы были восхищены выбором Кожевниковой.

«Настоящая, русская красавица!!!», «Фото с тыквой — супер!», «Вы классная», «Очень эффектная!!!», «Умопомрачительная клетка», «Платье прям огонь!», — написали подписчики в комментариях под фото.

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