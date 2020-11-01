Грубая нежность: Юлия Михалкова в свитере крупной вязки и ботинках челси позировала на берегу Волги

Телеведущая Юлия Михалкова уже не раз показывала фанатам модные новинки осеннего гардероба. Экс-участница юмористического шоу «Уральские пельмени» не забывает радовать своих поклонников, поэтому недавно в личном аккаунте артистки появился новый вариант повседневного аутфита.

Михалкова предстала в джинсах прямого кроя и вязанной укороченной кофте с объемными рукавами. В качестве обуви актриса выбрала черные ботинки на «тракторной» подошве. Они заметно выделялись на фоне светлого наряда Юлии.

Отметим, что челси на высокой плоской подошве актуальны в этом сезоне. Об этом заявила стилист Эвелина Хромченко в своем фэшн-блоге. Также она упомянула, что лучше сочетать с такими грубыми ботинками.

«Если вы применили тяжелые ботинки, вы можете намотать очень объемный шарф, надеть смешную «гномью» шапку, огромного размера парку», — подсказала модный эксперт.

Напомним, Юлия Михалкова позировала на фоне знаменитой русской реки не просто так. Недавно знаменитость присоединилась к волонтерским отрядам. И теперь артистка активно занимается спасением природы. Недавно она приняла участие в акции «Воды России».