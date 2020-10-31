«Избалованы этой красотой»: Анна Нетребко в лимонном палантине прогулялась по «Царскому селу»

Анна Нетребко любит приезжать на свою родину. В сентябре она впервые за долгое время вернулась в Москву с концертами, но выступления артистки были отменены, так как она заразилась коронавирусом. Несколько недель о ней заботились врачи. И вот в октябре оперная дива снова приехала в Россию. На этот раз вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она выступила в Большой театре, а позже почтила память Дмитрия Хворостовского, приняв участие в концерте в его честь в Мариинском театре.

больше по теме Две дивы вместе: Нетребко в платье медового оттенка спела с Герзмавой в Мариинском театре На большой сцене прошел концерт в память о Дмитрии Хворостовском.

Теперь Анна выкроила время, чтобы насладиться осенней погодой и погулять. Для этого она приехала в город Пушкин. Певица вспомнила студенческие годы, гуляя по музею-заповеднику «Царское село». Дива предстала в силуэтном мини-платье шахматной расцветки и высокий сапогах. Белая меховая шапка и лимонный палантин дополняли броский образ. Нетребко прошлась по парку, а потом направилась во Дворец Екатерины.

«В студенческие годы мы часто сюда приезжали… мы были избалованы этой красотой», — отметила звезда.

Затем Анна накинула поверх пальто с вышивкой. В компании друзей она гуляла среди деревьев и листвы. Артистка даже зачитала стихотворение Афанасия Фета «Осень».

Поклонники восхитились образами знаменитости. Многие осыпали ее комплиментами. «Как красиво и эстетично!!!», «Какая величественная красота!!!», «Ваш образ как всегда великолепен», «Вы просто фотохудожник, такие классные фотографии! Увидела Пушкин совсем с другого ракурса!», «Какая красота и вы вписались в эту осеннюю гамму, очень гармонично, Аннушка!», «Вы великолепны в этом осеннем костюме», — прокомментировали пост подписчики.