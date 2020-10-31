61-летняя Марина Юдашкина подчеркнула талию укороченными брюками и бархатным жакетом

Валентин Юдашкин редко появляется на публике, но чаще всего в такие моменты его сопровождает жена Марина Юдашкина. Она стала для маэстро главной поддержкой и опорой. Недавно модельеру исполнилось 57 лет. Они не стали закатывать вечеринок, а отдохнули в детокс-клинике. Но недавно пара вернулась в свой особняк. Там пусто, так как дочка супругов Галина с их внуками уехала в Гонконг еще в мае.

Жена кутюрье предпочитает устраивать прогулки. Каждый раз 61-летняя бизнесвумен демонстрирует стильные образы. Недавно она похвасталась белоснежным пальто. 31 октября, когда многие отмечают Хеллоуин, она решила пройтись по улочкам города. Марина на этот раз облачилась в укороченные светло-серые брюки, черный бархатный жакет с вышивкой и остроносые ботильоны. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Кожаная сумка дополняла ее лук.

«Хороших выходных!!! На прогулку!» — написала звезда.

Поклонники были очарованы ее моложавым видом и стильным аутфитом. В очередной раз жене Юдашкина удалось подчеркнуть талию и вытянуть силуэт. Она получила множество комплиментов. «Всегда с удовольствием смотрю на вас! Вы образец для подражания», «Элегантно и стильно», «Какая вы красивая и солнечная!», «Стильная», «Всегда очаровательная, милая, красивая!», «Вам здесь 37? «Роскошная», — прокомментировали пост подписчики.