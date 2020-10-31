Стильный монохром: Брежнева в оливковом костюме и пуховике-пальто отметилась на работе

Вера Брежнева обычны большую часть времени проводит на гастролях. Еще в феврале она едва находила свободное время, но пандемия внесла свои коррективы в ее расписание. После карантина певица не спела возвращаться к работе, поэтому успела побывать в Италии, где у нее есть особняк, а также в Киеве, где девушка навестила родных и побыла со своей старшей дочкой Соней Киперман. А на днях артистка вернулась в Москву.

38-летняя Вера недавно показала, как выглядит без макияжа. Она старается не бояться критики. При этом обычно певица всегда получает похвалу. Ей удается выглядеть стильно и женственно. Если на сцене она чаще всего блистает в вечерних платьях, то в обычной жизни выбирает лаконичные и комфортные наряды. На этот раз Брежнева отправилась на работу в демисезонном спортивном костюме оливкового цвета. Наряд оверсайз скрыл ее фигуру.

А позже артистка дополнила образ стеганым длинным пуховиком-пальто в тон наряду. У Веры получился модный монохромный образ. Двушка распустила волосы и сделала едва заметный макияж.

«Закончила работу», — похвасталась она.

Поклонники восхитились осенним луком звезды. Многим не терпится узнать, над чем работала Брежнева. Многие одарили ее комплиментами и даже назвали иконой стиля. «Какая клевая», «Мне так нравится ваш стиль», «Пуховик крутой», «Нереальная красотка», «Ой, какие цвета», «Вам очень идет», «Тапочки только нужно заменить», — стали комментировать кадры пользователи Сети. К слову, спортивные костюмы не выходят из моды второй сезон. На днях в похожем наряде предстала Алсу, а также Ани Лорак.