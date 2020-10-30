«В чужих объятиях»: певица Ханна похвасталась стройной фигурой и модной прической

Жена шоумена и владельца лейбла Black Star Пашу недавно выпустила новую песню «Не любовь». В одном из последних постов личного аккаунта Ханна позировала в белоснежном кроп-топе, а потом спела вживую свежий сингл.
Певица облачилась в трендовые кожаные брюки-слоучи. К ним артистка подобрала укороченный топ, который подчеркнул эффектные формы Ханны и плоский животик. Примечательно, что и прическа исполнительницы была выполнена с учетом современных тенденций. Знаменитость сделала афро-кудри, а сверху повязала платок с орнаментом.
«Хотела предложить отметить «козлов» , с которым была «не любовь», но потом подумала, лучше отмечайте подругу, у которой был такой «козел»», — пошутила Ханна.
Певица также спела новый трек под аккомпанемент гитары.
«А я не поняла, что ты в них нашел. И почему в чужих объятиях тебе хорошо», — исполнила некоторые строчки артистка.
«Какая талия красивая!», «Шикарная очень», «Красотка», «Невероятная».