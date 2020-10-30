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«В чужих объятиях»: певица Ханна похвасталась стройной фигурой и модной прической

29-летняя поп-исполнительница исполнила новый трек в соблазнительном наряде.

«В чужих объятиях»: певица Ханна похвасталась стройной фигурой и модной прической
Певица Ханна позировала с оголенным животом. Фото: Instagram.com/offi_hanna

Жена шоумена и владельца лейбла Black Star Пашу недавно выпустила новую песню «Не любовь». В одном из последних постов личного аккаунта Ханна позировала в белоснежном кроп-топе, а потом спела вживую свежий сингл.

Певица облачилась в трендовые кожаные брюки-слоучи. К ним артистка подобрала укороченный топ, который подчеркнул эффектные формы Ханны и плоский животик. Примечательно, что и прическа исполнительницы была выполнена с учетом современных тенденций. Знаменитость сделала афро-кудри, а сверху повязала платок с орнаментом.

«Хотела предложить отметить «козлов» , с которым была «не любовь», но потом подумала, лучше отмечайте подругу, у которой был такой «козел»», — пошутила Ханна.

Певица также спела новый трек под аккомпанемент гитары.

«А я не поняла, что ты в них нашел. И почему в чужих объятиях тебе хорошо», — исполнила некоторые строчки артистка.

Напомним, что в реальной жизни Ханна счастлива со своим 37-леним мужем. Вместе с бизнесменом певица воспитывает двухлетнюю дочь Адриану.
Зато поклонницам очень понравилась «жизненная» песня артистки. А также подписчики Ханны не поскупились на комплименты яркой блондинке:
«Какая талия красивая!», «Шикарная очень», «Красотка», «Невероятная».

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