«В чужих объятиях»: певица Ханна похвасталась стройной фигурой и модной прической

Жена шоумена и владельца лейбла Black Star Пашу недавно выпустила новую песню «Не любовь». В одном из последних постов личного аккаунта Ханна позировала в белоснежном кроп-топе, а потом спела вживую свежий сингл.

Певица облачилась в трендовые кожаные брюки-слоучи. К ним артистка подобрала укороченный топ, который подчеркнул эффектные формы Ханны и плоский животик. Примечательно, что и прическа исполнительницы была выполнена с учетом современных тенденций. Знаменитость сделала афро-кудри, а сверху повязала платок с орнаментом.

«Хотела предложить отметить «козлов» , с которым была «не любовь», но потом подумала, лучше отмечайте подругу, у которой был такой «козел»», — пошутила Ханна.

Певица также спела новый трек под аккомпанемент гитары.

«А я не поняла, что ты в них нашел. И почему в чужих объятиях тебе хорошо», — исполнила некоторые строчки артистка.