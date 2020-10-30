«Современный шик»: в новом модном образе Киркорова стилист нашел один изъян

Стиль Филиппа Киркорова всегда отличается от остальных, поэтому-то он и является королем эстрады. Его образы всегда яркие и притягивают внимание. На этот раз Киркоров позировал для своего Instagram в цветном костюме, заблаговременно подготовившись к выходным. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов отметил, что look артиста ему нравится.

«Образы Киркорова — это феерия брендов, креатива, ярких красок. Киркоров постоянно экспериментирует с одеждой и стилем, но, при всем этом, остается верен самому себе. Этот лук лично мне нравится. Я бы назвал его современный шик. Весь образ составлен из вещей известного немецкого дизайнера Philipp Рlein, поклонником которого Киркоров является долгие годы. Единственное, что мне не нравится в этом образе — это очки Филиппа. Они слишком маленькие для его лица. Большому человеку нужны большие и стильные очки. В целом, придраться особо не к чему, у Филиппа хороший стилист Арсен Айрапетов, который тщательно продумывает каждый его образ.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист. Шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день является российским fashion-колумнистом и фотопродюсером. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.