«Интеллигентный образ»: смелый наряд Водонаевой был назван классическим

Телеведущая позировала в платье-костюме и лодочках на шпильках. Дизайнер Сергей Никулин разобрал ее образ и удивил оценкой.

Алена Водонаева пристально следит за модными трендами и всегда старается идти в ногу со временем. Не забывает она и о классических нарядах, которые всегда актуальны. На этот раз в своем Instagram телеведущая поделилась снимком из телестудии, на котором позировала в коротком платье-костюме серого оттенка и черных туфлях-лодочках. Эксперт Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин отметил, что образ Водонаевой очень интеллигентный.

«Оправа очков говорит о характере героини. А в целом классика жанра: платье-костюм — это базовый элемент модного гардероба, впрочем, как и туфли-лодочки. Хороший, интеллигентный образ», — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».