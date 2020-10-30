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«Поиграла с фактурами и оттенками»: Орлова выгуляла тунику с высокими ботфортами

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова похвалила певицу за женственный образ.

«Поиграла с фактурами и оттенками»: Орлова выгуляла тунику с высокими ботфортами
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

Ольга Орлова оставила в прошлом карьеру певицы. Некогда солистка группы «Блестящие», теперь эффектная блондинка — телеведущая. Вместе с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной она помогает одиноким сердцам находить любовь и строить отношения на реалити-шоу «Дом-2».

В свои 42 года Орлова обладает безупречным вкусом и чувством стиля. Девушка может похвастаться фигурой, которая вызывает зависть у многих ровесниц, и позволяет себе эффектные наряды, подчеркивающие главные достоинства силуэта.

Ольга Орлова
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

Для посещения салона красоты девушка выбрала удлиненную тунику и высокие ботфорты пастельных тонов. Стилист Ольга Трофимова похвалила поп-диву за женственный аутфит.

«Как истинная блондинка и девушка с безупречным вкусом, Ольга старается демонстрировать нам максимально женственные, в спокойных нежных тонах образы.

В тунике и высоких замшевых сапогах Ольга поиграла с фактурами и со светлыми оттенками, которые удачно гармонируют с ее цветотипом.

Гениально и просто, не нужно ничего выдумывать и перегружать повседневные образы. Нужно стараться подчеркнуть достоинства фигуры и одеться уместно ситуации, а также удачно выбирать цветовую гамму, что здесь мы и видим», — отметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

Ольга Трофимова
Ольга Трофимова. Фото: личный архив

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мода и стильОльга ОрловаОльга ТрофимоваОрлова новостиРазбор стилиста