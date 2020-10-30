«Изменила свой стиль»: 38-летняя Брежнева в велосипедках болотного оттенка предстала в парке

Историк моды Александра Васильев уже говорил о том, что с возрастом певица стала выглядеть более элегантно.

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что по мере развития сольной карьеры и ухода из группы «ВИА Гра» певица Вера Брежнева пересмотрела свой стиль и гардероб. Знаменитость стала одеваться более сдержано, статусно и элегантно. По словам ведущего программы «Модный приговор», он вполне доволен тем, как выглядит поп-дива. Тем более, что возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе является одной из первых красавиц отечественной эстрады. О чем также напоминал искусствовед.

«Она изменила свой стиль, и это правда… Я считаю Веру стопроцентной красавицей, о чем ей сам и говорил», — приводит 7days слова Александра Васильева.

В одном из интервью певица призналась, что все свои вечерние платья для ковровых дорожек она чаще всего берет на прокат, представляя тот или иной модный дом, бренд или именитого дизайнера. Зато сама Вера пополняет гардероб исключительно повседневными вещами, такими, как худи, свитшоты, водолазки и джинсы.

На прогулку по парку Брежнева отправилась в трендовых велосипедках болотного оттенка, черном топе на бретельках, ее аутфит дополнила бейсболка, имиджевые очки и светло-голубые кроссовки на шнуровке.