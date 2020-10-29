«Загугли звезду»: Влад Соколовский – о жестких травмах на «Ледниковом периоде», о Дакоте…
Видео
Лера Кудрявцева: «Татьяна Судец пережила страшную трагедию»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Похудевшая Asti блеснула стройными ногами в ультракоротком мини-платье

Певица планирует скинуть еще как минимум 3 килограмма.

Похудевшая Asti блеснула стройными ногами в ультракоротком мини-платье
Asti. Фото: instagram.com/astiselfmade

В конце прошлого года солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, бизнесмена Станислава Юркина. Свадьбу, которая должна была состояться в этом году, перенесли из-за пандемии. Причем, к церемонии певица, судя по всему, хочет подойти во всеоружии. Так, своим подписчикам в Instagram она рассказала, что наконец-то похудела.

«Сколько думаете скинула? Я хочу ещё минус 3 кг. не остановлюсь, пока не получу свой идеальный вес. Надеюсь, что в этот раз я наконец реально похудею к Новому году», — подписала снимки Asti.

Asti
Asti. Фото: instagram.com/astiselfmade

На фото она позировала в ультракоротком трикотажном мини-платье по фигуре и высоких сапогах на устойчивом каблуке.

«Женщина-кошка! Красавица! Какая красивая», — писали пользователи Сети.

Тэги

Artik & AstiАнна ДзюбаАстиГруппа "Artik & Asti"мода и стильпохудение