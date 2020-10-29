Похудевшая Asti блеснула стройными ногами в ультракоротком мини-платье

В конце прошлого года солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, бизнесмена Станислава Юркина. Свадьбу, которая должна была состояться в этом году, перенесли из-за пандемии. Причем, к церемонии певица, судя по всему, хочет подойти во всеоружии. Так, своим подписчикам в Instagram она рассказала, что наконец-то похудела.

«Сколько думаете скинула? Я хочу ещё минус 3 кг. не остановлюсь, пока не получу свой идеальный вес. Надеюсь, что в этот раз я наконец реально похудею к Новому году», — подписала снимки Asti.

На фото она позировала в ультракоротком трикотажном мини-платье по фигуре и высоких сапогах на устойчивом каблуке.

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