Знает толк в трендах: Инна Маликова продемонстрировала «тигровое» пальто

Руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы» поделилась фотографией нового аутфита на осень. Инна Маликова разместила на личной странице в сети свежий снимок образа с анималистическим принтом.
Певица выбрала меховое полосатое пальто, а также вязаный свитер в тон вещи верхнего гардероба. Отметим, что Маликова отдала предпочтение воротнику-стойке и крупной вязке вязаного изделия. Дополнила образ сестра композитора Дмитрия Маликова черным клатчем с плетеным узором.
Поклонники Инны Маликовой остались в восторге от образа певицы.
«Сногсшибательная красотка», «Инночка, Вы супер!», «Принцесса!», «В тигровом просто супер!!!», — написали восхищенные подписчики в комментариях под фото.
Напомним, что модный эксперт Эвелина Хромченко ранее предупреждала любительниц животного принта быть осторожнее с этим рисунком. Она призвала разбавлять яркий принт базовыми однотонными вещами.
«Есть приличный леопард и неприличный леопард. Между ними огромная разница. Как только леопардовое пятнышко появляется в гардеробе приличной женщины, так леопард медленно становится приличным», — рассказала фэшн-эксперт в одном из выпусков «Модного приговора».