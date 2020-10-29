«Загугли звезду»: Влад Соколовский – о жестких травмах на «Ледниковом периоде», о Дакоте…
Видео
Лера Кудрявцева: «Татьяна Судец пережила страшную трагедию»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Не могу остановиться»: Миша Романова в вязаном топе засветила внушительную грудь

30-летняя экс-вокалистка группы «ВИА Гра» выбрала откровенный наряд.

«Не могу остановиться»: Миша Романова в вязаном топе засветила внушительную грудь
Миша Романова продемонстрировала новый лук. Фото: Instagram.com/misharomanova

Яркая блондинка российской эстрады Миша Романова привыкла ни в чем себе не отказывать. Она не стесняется появляться в любом месте в откровенных нарядах. Недавно в личном аккаунте исполнительницы появилась подборка свежих смелых решений модного гардероба Романовой.

Одним из самых чувственных аутфитов был укороченный топ с длинными рукавами песочного цвета. Особенностью вязанной вещи стал необычный вырез, который показал «прелести» артистки. Поверх топа Романова надела белый пиджак с «мужского плеча», а в качестве низа выбрала классические брюки со стрелками.

Миша Романова
Миша Романова в брючном костюме и вязанном топе. Фото: Instagram.com/misharomanova

«Если честно, девочки меня поймут, но я не могу остановиться на одном образе», — поделилась своей проблемой модница.

Певица перемерила множество образов в одном из бутиков итальянского бренда, после чего написала в своем микроблоге:

«Я обожаю не просто шопинг, а когда я могу создавать уникальный и стильный образ не выходя из одного магазина. Сегодня примерила осенние луки. В такую стильную осень я просто влюблена, заверните все».

Поклонникам исполнительницы тоже понравился выбор кумира.

«Крутая девчонка!», «Кошечка», «Все очень круто смотрится», — ответили подписчики Миши Романовой в комментариях под фото.

Тэги

глубокое декольтеГруппа "ВИА Гра"Звездный стильМиша РомановаНовости googleоткровенное фотооткровенный нарядсексуальный образ