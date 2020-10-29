«2021, мы будем вооружены»: Стеша Маликова примерила сверкающее платье в пол с пайетками

Стеша Маликова уже четыре года учится в МГИМО. В свое время дочка Дмитрия Маликова боялась экзаменов и нервничала перед поступлением. Теперь девушка уже щелкает зачеты как орешки и закрывает сессии без проблем. А в этом году во время карантина она успевала еще и помогать родителям приглядывать за ее младшим братом Марком. При этом наследница артиста реализовала свою мечту — создала свой бренд одежды.

Летом Стеша баловала своих сверстниц легкими мини-платьям и блузками из шифона с объемными рукавами. Потом она выпустила брючные костюмы в разных цветах и осенние аксессуары — платки и кушаки. А так как до нового года остается два месяца, девушка уже подготавливает праздничную коллекцию, чтобы девушки могли изысканно нарядиться в главный день в году. Накануне дочка Маликова облачилась в одно из сшитых платьев.

Модница позировала в сверкающем платье с пайетками золотого оттенка. Наряд в пол с акцентом на талии скрыл недостатки ее фигуры и подчеркнул достоинства.

«2021, мы будем вооружены», — заявила она.

Поклонницы восхитились броским образом. Многие отметили, что Стеше идут такие вещи в романтическом стиле. При этом многим не терпится увидеть все наряды из коллекции. «Какая красивая», «Платье роскошное», «Уже хочу», «Это уже радует», «Хоть будет, где выбрать», «Вам идет все», «Мне нравится такой фасон», — стали комментировать сторис пользователи Сети. К слову, Маликова планирует презентовать наряды ближе к декабрю.