«Пошла за грибами»: дочь Заворотнюк запечатлелась в тренче и сливочных сапожках

Анна Заворотнюк уже год живет в Москве. Раньше девушка училась и работала в Нью-Йорке, но недавно она вернулась на родину, чтобы быть ближе к семье. Пока дочка «прекрасной няни» поселилась в доме с отчимом Петром Чернышевым, а также маленькой сестренкой Милой. Но вскоре девушка переедет в свою квартиру, где идет ремонт. Также в Москве находится ее брат Майкл.

Анна то и дело рассказывает о своей жизни и делится бьюти-советами. С наступлением осени девушка пополнила гардероб теплыми нарядами. Она уже выгуливала широкие джинсы и вязаный кардиган.

На этот раз дочка Анастасии Заворотнюк запечатлелась в парке. Девушка позировала у водоема. Анна предстала в черном тренче и шляпе. Ее образ дополняли сливочные сапожки Stradivarius и объемная сумка Louis Vuitton.

«Пошла за грибами», — написала она.

Поклонники восхитились нарядом девушки. К слову, она сочетала несколько трендов. Тренчи в моде не первый сезон, а сапоги с широким голенищем становятся все популярнее. «В таком наряде не ходить за грибами, а сидеть и ждать, когда тебе их принесут», «Аня! Разрыв сердечка», «Улыбка, как у мамы», «Вы шикарны, более нечего добавить», «Какая лучезарная!! Вам очень идет такой образ. Невозможно отвести глаз», — прокомментировали пост подписчики.