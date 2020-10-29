«Смотрится ярко»: Макеева в карамельно-коричном аутфите замиксовала вещи разных фактур

38-летняя актриса, телеведущая Анастасия Макеева любит стильно одеваться. Звезда всегда выглядит безупречно и обладает отличным чувством стиля, и в этом давно убедились многие фэшн-эксперты. На этот раз Макеева нарядилась для осенней фотосессии.

«Обожаю осень. Меня не печалит межсезонье и долгая зима, и осень одна из самых романтичных и поэтичных, — призналась звезда и добавила: — Тепло мне на душе. Вот люблю эти цвета и люблю, когда одежда и теплая, и комфортная, и красивая».

Девушка собрала в одном образе сразу несколько сезонных трендов — экомех, кожу и total look. Имидж-стилист Ольга Трофимова отметила, что карамельно-коричный цвет, в который нарядилась актриса, ей подходит по цветотипу.

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«Прекрасный осенний повседневный образ Анастасии безупречен в каждой детали. Удобный, комфортный, расслабленный и в то же время стильный. Шубка из искусственного меха, так популярная сегодня, плюс кожа, которая так же в этом сезоне абсолютный must have в сочном карамельно-коричном оттенке — вкусный образ, по-настоящему яркий, по-осеннему радостный. Все оттенки Анастасия всегда подбирает исходя из своего цветотипа. Как настоящая брюнетка, она понимает, что ей идут яркие оттенки и смелые сочетания, и всегда этим умело пользуется. У нее все образы получаются лаконичными и гармоничными. Верх наряда в одном цветовом решении — это карамельно-коричный оттенок. Этот цвет она замиксовала с обувью. Ботинки на шнурке. Еще она поработала с фактурами, правильно их подобрав. Замша, экомех, кожа смотрятся круто вместе за счет разности фактур. Образ не лишен стиля и смотрится ярко», — отметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.