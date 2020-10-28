Лера Кудрявцева: «Татьяна Судец пережила страшную трагедию»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как при помощи детской присыпки нарисовать на лице панночку из «Вия»
Видео

«Любимый с детства»: Анна Нетребко в алом платье с юбкой гофре посетила Русский музей

Оперная певица наслаждалась искусством в компании друзей.

«Любимый с детства»: Анна Нетребко в алом платье с юбкой гофре посетила Русский музей
Анна Нетребко выбирает яркие цвета в своих образах. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Народная артистка России активно наверстывает упущенное за время карантина. В конце сентября певицу выписали из больницы и, спустя месяц, Анна Нетребко гуляет по палатам Русского музея. Об этом знаменитость сообщила в личном микроблоге.

По словам самой оперной дивы, этот музей для нее самый лучший.

«Лучшая коллекция русского искусства! Русский музей! Любимый с детства!» — отметила Нетребко.

К слову, для культурного отдыха артистка выбрала яркий наряд: платье насыщенного красного цвета, летящая юбка которого была выполнена в технике гофре. К наряду жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова подобрала черные кожаные сапоги до колена и сумку на плечевом ремне в тон.

Анна Нетребко
Анна Нетребко с друзьями в музее. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники оперной дивы похвалили образ Нетребко в комментариях под фото:

«Прекрасное искусство наполняет душу и вдохновляет! Красавица и умница!», «Я восхищен вами!», «Анна, вы королева!».

Сама исполнительница поинтересовалась у подписчиков, насколько они близки к высокому искусству:

«Как долго вы выдерживаете музейные впечатления? Ходите долго и медленно, всматриваясь в каждый экспонат?! Или быстро проходя залы, но успевая все посмотреть?!».

Тэги

Анна НетребкоЗвездный стильРусский музейюбка гофреЯркие акценты