«Любимый с детства»: Анна Нетребко в алом платье с юбкой гофре посетила Русский музей

Народная артистка России активно наверстывает упущенное за время карантина. В конце сентября певицу выписали из больницы и, спустя месяц, Анна Нетребко гуляет по палатам Русского музея. Об этом знаменитость сообщила в личном микроблоге.

По словам самой оперной дивы, этот музей для нее самый лучший.

«Лучшая коллекция русского искусства! Русский музей! Любимый с детства!» — отметила Нетребко.

К слову, для культурного отдыха артистка выбрала яркий наряд: платье насыщенного красного цвета, летящая юбка которого была выполнена в технике гофре. К наряду жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова подобрала черные кожаные сапоги до колена и сумку на плечевом ремне в тон.

Поклонники оперной дивы похвалили образ Нетребко в комментариях под фото:

«Прекрасное искусство наполняет душу и вдохновляет! Красавица и умница!», «Я восхищен вами!», «Анна, вы королева!».

Сама исполнительница поинтересовалась у подписчиков, насколько они близки к высокому искусству: