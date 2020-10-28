Девушка в красном: Кристина Асмус похвасталась ярким брючным костюмом

Актриса Театра Ермоловой вот уже который день находится на карантине и не имеет возможности выгулять залежавшиеся наряды. А модных образов у Кристины Асмус достаточно, поэтому она публикует подборки аутфитов в своем микроблоге. В одном из последних постов исполнительница главной роли в фильме «Текст» разместила снимок классического наряда.

Перед объективом фотокамеры Асмус позировала в костюме винного оттенка. К нему артистка подобрала босоножки на высокой шпильке. Что касается прически и макияжа, тут Кристина тоже предпочла классические сочетания. Она накрасила губы в ярко-красный, а на голове оставила прямой пробор и сделала небрежные волны, украсив локоны заколками.

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Поклонники актрисы тоже соскучились по своему кумиру. Каждый пост Асмус фанаты ждут с нетерпением, чтобы прокомментировать и обратить на себя внимание знаменитости.

«Классная принцесса!», «Шикарная», «Обалденные ножки», «Леди в алом!!», «Замечательно выглядишь, красавица!», «Прекрасна!» — прокомментировали фото подписчики.

Напомним, что Кристина Асмус в последнее время находится на изоляции в своей квартире. Дочь Анастасия проживает со звездной мамой, но видится с Кристиной только по видеосвязи.