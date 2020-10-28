«Это ультрамодно»: Жасмин в юбке миди и неоновых лодочках прогулялась по скверу

Певица Жасмин последовала модному совету Александра Васильева. В эфире программы «Модный приговор» на Первом канале искусствовед говорил о том, что костюмная группа в любой вариации окажется на пике популярности. И все благодаря своей практичности. Мнению звездного коллеги доверяет и Эвелина Хромченко. Фэшн-эксперт подметила, что девушки, выбирающие костюмы, едва ли ошибутся с подбором базиса и цветовой палитры. Так как сами по себе эти комплекты беспроигрышный вариант в модном смысле.

С этими замечаниями согласна и эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова, которая отмечала, что костюмы в осенне-зимнем сезоне появятся в гардеробе модниц.

«Костюмная группа — это ультрамодно», — говорила имиджмейкер-стилист.

На прогулку по скверу Жасмин отправилась в лаконичном костюме, состоящем из юбки миди и удлиненного жакета. Аутфит знаменитости дополнили неоновые остроносые туфли-лодочки на шпильке и черный топ. Акцент поп-дива сделала на особенностях фигуры, подчеркнув талию.