«Космос!»: Олеся Судзиловская поделилась впечатлениями от отдыха на Сахалине

Когда в мире бушует опасный вирус, а почти все границы закрыты, знаменитости вынуждены проводить отпуск на родине. Однако некоторых это ни чуть не огорчает. Например, актриса Олеся Судзиловская наслаждается поездкой на Сахалин. В одном из последних постов личного микроблога артистки появились снимки прямо с кратера вулкана Мангутан.

Судзиловская в ярко оранжевой куртке и брюках стиля милитари гуляла по окрестностям острова. Примечательно, что даже на природу актриса тщательно подбирала лук. Об этом говорит обувь знаменитости. Белые сверху, а ближе к подошве — цвета слоновой кости, сапоги Судзиловской дополнили туристический фэшн-аутфит артистки.

Женщина призналась, что вулкан стал для нее находкой и местом силы.

«Не знаю точно, что произошло, но уходить с кратера я просто не могла, будто зависла между двумя мирами, двигаться и говорить хотелось медленно, а лучше вообще не говорить, а только слушать. Воздух прозрачный, острое солнце, полное обнуление. Космос!» — рассказала актриса.

А поклонники Судзиловской восхитились красотой самой теледивы: