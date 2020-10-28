«Хороший вкус»: Высоцкая в блузке цвета корицы впечатлила имиджмейкера

Юлия Высоцкая строила карьеру актрисы в театре и кино. Часто она снималась в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского. Однако теперь блондинка ведет свое кулинарное шоу. Поклонники восхищаются тем, как она виртуозно готовит. А большего всего их удивляет то, как при этом женщина сохранят фигуру. 47-летняя артистка может похвастаться моложавым видом и формами модельных параметров.

Также Юлия любит подчеркивать свою женственность разными нарядами. Она часто отдает предпочтения легким платьям, но не стесняется носить и шорты. С наступлением осени жена Кончаловского решила выбрать наряд в золотисто-рыжих тонах. Накануне она поделилась снимком, на котором позирует в рубашке цвета корицы с карамелью, а также вельветовых брюках и высокий сапогах.

Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Юлию всегда отличает хороший вкус и знание модных тенденций. Жокейский стиль присутствует на показах коллекций сезона осень-зима — 2020/21 у нескольких дизайнеров. Цветовое сочетание в образе Юлии очень похоже на предложение дома Hermes для этого сезона. Не могу сказать, что подобный оттенок оранжевого идеально подходит Юлии. Он отвлекает внимание от лица. Но в целом получился очень стильный портрет», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.