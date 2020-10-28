«Оделась не просто так»: Михайловская в светлых джинсах выгуляла новую шубку

Анна Михайловская одна воспитывает пятилетнего сына Мирослава. С отцом мальчика актриса из сериала «Молодежка» уже давно не живет под одной крышей. К тому же у знаменитости появились новые отношения. Пока звезда обитает в загородном доме вместе с близкими, наслаждаясь природой и чистым воздухом. Свой уикенд Михайловская провела в необычном месте. С сыном она отправилась на ферму к альпакам. Об этом она рассказала в личном профиле.

Примечательно, что Анна выбрала для прогулки укороченную шерстку из искусственной шерсти.

«Оделась я не просто так, хотела влиться в дружный коллектив девчонок. Я про альпак», — пошутила Михайловская.

В качестве аксессуаров девушка отдала предпочтение вязаной шапке кофейного цвета и мини-сумке на золотой цепочке. Под шубку с деталями в виде крупных пряжек актриса надела свитер песочного оттенка и к нему подобрала светлые джинсы прямого кроя.

Что касается маленького Мирослава, мальчик был одет в темно-зеленую куртку и темно-синие брюки из денима. Михайловская выбрала для сына шапку, похожую на свою, только темнее.

Поклонники артистки остались в восторге от фотосессии звездной мамочки: