Елена Яковлева в белых брюках палаццо и мешковатом свитере предстала на съемках

Елена Яковлева не частый гость на светских раутах. Артистка в следующем году отметит 60-летие, но возраст не мешает ей продолжать успешную карьеру в кино. Также она востребована и в театре. Поклонники восхищаются моложавым видом знаменитости. У нее есть взрослый сын Денис, который не раз попадал в объективы СМИ, так как его тело практически полностью покрыто татуировками. Однако актриса не раз призналась, что хоть его увлечение не одобряет, любит своего наследника.

Сама Елена Алексеевна является примером женственности. Она тщательно подбирает себе образы. Недавно артистка предстала в кожаных лосинах и плаще. Она не побоялась выбрать более молодежный лук. А накануне в фан-аккаунте звезды появились кадры со съемок фильма «Большие надежды». В кадре Яковлева сидела у фонтана в белых брюках палаццо и мешковатом свитере цвета мокрый асфальт. Черные балетки дополняли образ. Актрисе сделали укладку с локонами и нюдовый макияж. Она выглядела помолодевшей.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие заверили, что не знают более красивой звезды кино старше 50 лет. «Прекрасно выглядите! И стильно», «Елена Прекрасная», «Самая моя любимая актриса», «Какая молодая», «Обожаю женственную жеманность Елены! Ни у кого такой нет!», «Нестареющий человек, недавно смотрела фильм и подумала, как же выглядит сейчас моя любимая артистка и тут — Вау!» — прокомментировали пост подписчики.