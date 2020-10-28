«Ноги – отличные»: Канделаки обнажила упругие бедра на фоне панорамного бассейна

44-летняя Тина Канделаки не скрывает, что много времени проводит в спортзале. Судя по всему, результатом этих тренировок ведущая по праву гордится, периодически демонстрируя свои рельефные формы на фото в социальных сетях.

Иногда ее критикуют за некоторую «перекаченность», в частности, на эту тему не раз высказывалась Ксения Собчак. Однако большинство ее преданных поклонников по-настоящему впечатлены внешностью своей любимицы.

На одном из последних снимков в личном блоге грузинская журналистка предстает на фоне панорамного бассейна, открывающего вид на море. Брюнетка, судя по всему, вновь занималась спортом, поскольку предстала перед камерой в кроссовках и спортивном купальнике яркого кораллового цвета.