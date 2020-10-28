Лера Кудрявцева: «Татьяна Судец пережила страшную трагедию»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как при помощи детской присыпки нарисовать на лице панночку из «Вия»
Видео

«Ноги – отличные»: Канделаки обнажила упругие бедра на фоне панорамного бассейна

Ведущая запечатлелась в коралловом купальнике.

«Ноги – отличные»: Канделаки обнажила упругие бедра на фоне панорамного бассейна
Тина Канделаки. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/

44-летняя Тина Канделаки не скрывает, что много времени проводит в спортзале. Судя по всему, результатом этих тренировок ведущая по праву гордится, периодически демонстрируя свои рельефные формы на фото в социальных сетях.

Иногда ее критикуют за некоторую «перекаченность», в частности, на эту тему не раз высказывалась Ксения Собчак. Однако большинство ее преданных поклонников по-настоящему впечатлены внешностью своей любимицы.

На одном из последних снимков в личном блоге грузинская журналистка предстает на фоне панорамного бассейна, открывающего вид на море. Брюнетка, судя по всему, вновь занималась спортом, поскольку предстала перед камерой в кроссовках и спортивном купальнике яркого кораллового цвета.

Тина Канделаки
Тина Канделаки. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/

«Тина, вы сексуальная женщина», «Ваши ноги – отличные», «Действительно красивая женщина, чувствуется порода и внутренняя сила», «Мощная фигурочка, но для вашего возраста неплохо», «Сексуальная фигура», «Шикарная», «Очень соблазнительные формы», — прокомментировали кадр фолловеры.

Тэги

Звезды в купальникахКанделакиКанделаки новостиНовости googleоткровенное фотоТина КанделакиТина Канделаки последние новостиТина Канделаки фото