Звездные модницы: Ольга Бузова вслед за Устиньей Малининой выбрала юбку в складку с клетчатым принтом

Поющая ведущая сочетала ее с кроп-топом и рубахой оверсайз.

Ольга Бузова предстала в эфире шоу «Дом-2», а потом и на площадке программы «Бородина против Бузовой» на ТНТ в стильном образе в черных тонах.

Ведущая выбрала короткую юбку в складку, украшенную клетчатым принтом и кроп-топ, поверх которого накинула цветную рубаху. Завершила образ девушка массивными сапогами со шнуровкой на тракторной подошве.

«Я в кадр! Со съемки на съемки, с ветки на ветку. Вот такой у меня образ сегодня»»- презентовала свой лук Ольга.

Отметим, что ранее в юбке подобного рода – в складку выше колен и в клетку – отметилась на публике дочь Александра Малинина Устинья. Имидж-стилист Ольга Трофимова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что этот принт и модель сегодня в тренде. Кокетливую длину наряда эксперт посоветовала уравновешивать черными колготками. Заметим, что обе девушки поступили именно так.