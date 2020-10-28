Лиза Галкина в черном пальто с серебристыми пуговицами и шапочке со стразами отправилась в школу

Алла Пугачева известна своей привязанностью к черному цвету. Много лет назад ее стилист Алишер пытался отучить Примадонну от этого, пытаясь добавить в ее гардероб красок, но в последствии понял, что это бесполезно – звезда любит black look всей душой и изменять ему не собирается.

Судя по всему, эту фэшн-страсть Алла Борисовна передала и своим детям — шестилетним Гарри и Лизе. На последнем обнародованном фото в блоге ее мужа Максима Галкина школьники предстают именно в черных образах. Юморист сфотографировал наследников по дороге в школу.

В учебное заведение Лиза примерила классическое пальто прямого кроя, но с серебристыми пуговицами, а ее черная вязаная шапочка оказалась украшена инкрустацией из страз. На Гарри оказался более динамичный наряд, состоящий из полупальто с капюшоном, головного убора с принтом в виде граффити от российского модельера Игоря Гуляева и серых форменных брюк.