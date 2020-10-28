«Ух какая!»: Настасья Самбурская показала соблазнительный костюм на Хеллоуин

Исполнительница роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» приготовилась к популярному за рубежом празднику в честь Дня всех святых. Настасья Самбурская похвасталась эффектным платьем и модной стрижкой в одном из последних постов своего аккаунта.

Эпатажная артистка опубликовала фотографию на Хеллоуин. Для самого жуткого дня в году Настасья выбрала элегантное платье с вырезом, демонстрирующим «прелести» актрисы. На голую шею Самбурская повесила нить черного жемчуга. Что касается макияжа, он получился очень выразительным и сексуальным. Тонкие «кошачьи» стрелки и рубиновые стразы знаменитость нанесла на область глаз, а губам придала ярко-малиновый оттенок. Отметим, благодаря необычной челке образ девушки кардинально поменялся.

«Скоро Хеллоуин! Готовитесь, тыковки мои? Кусь-кусь», — спросила своих подписчиков Настасья.

Поклонники актрисы, сыгравшей в фильме «Пятница» с Данилой Козловским были ослеплены красотой Самбурской.