«В осенней красе»: Марина Юдашкина в белых укороченных брюках и черном пальто вышла на улицу

Валентин Юдашкин предпочитает редко появляться на публике. Однако этой осенью он представил новую коллекцию одежды. Маэстро всегда сопровождает его жена Марина Юдашкина. 61-летняя бизнесвумен во всем помогает возлюбленному. Во время карантина модельер работал над новыми эскизами, а она баловала его домашней едой. Многие отмечают, что женщина выглядит очень молодо. К тому же ее вкус часто совпадает с тем, что нравится Алле Пугачевой, так как они много лет дружат.

Примадонна последний раз устраивала посиделки у себя в замке в сентябре. Праздники и вечеринки тоже прошли, так как в Москве снова усиливаются меры безопасности в связи с коронавирусом, поэтому развлекательные мероприятия проводить запретили. По этой причине Марина теперь старается наслаждаться хорошей погодой, пока не настала зима. Каждый раз жена Юдашкина восхищает публику своими элегантными образами.

На этот раз она облачилась в белые укороченные брюки с высокой талией и черную рубашку. Классическое пальто и декорированные лоферы дополнили ее лук. Женщина прогуливалась среди деревьев по кленовой аллее.

«В осенней красе мне так нравятся клены, их листьев сердец золотистый огонь!» — похвасталась она.

Поклонники вновь осыпали жену модельера комплиментами. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. «Нравятся клены и Марина», «Красивая», «Вы просто чудо», «Как вы всегда утонченно выглядите», «Все так гармонично», «Вы вписались в природу», «Классно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.