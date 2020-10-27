«Матрешка в пути»: Водянова в свитере с высоким воротом и дутом пуховике предстала в Париже

Модель решила показать свой повседневный образ без прикрас. Многие поклонники не знали, что девушка носит очки. А ее образ в русском стиле вызвал у них восторг.

Наталья Водянова с 17 лет живет в Париже. Благодаря агенту из модельного агенства она попала во Францию и в итоге смогла покорить мировые подиумы. Теперь девушка может похвастаться знакомствами с именитыми модельерами. Сама она владеет благотворительным фондом «Обнаженные сердца», в начале осени спустя 9 лет ожидания модель вышла замуж за Антуана Арно. Они отказались от пышного праздника из-за пандемии коронавируса, но в ЗАГСе невеста появилась в платье от Ульяны Сергеенко.

Потом Водянова вместо медового месяца посещала модные показы. Девушка всегда одевается подстать мероприятию. Ее можно увидеть и мини-платье, и в костюме. Но поклонники любят ее за простоту и за то, что модель не боится показывать себя настоящую. Так накануне в Париже похолодало, поэтому она утеплилась. На новом фото Наталья предстала в повседневном наряде. Она надела белый свитер с широким алым воротом и дутый пуховик черного цвета. Образ дополняла черная косынка с принтом.

Модель предстала без макияжа, но в очках с тонкой оправой. Она не стала рассекречивать, куда направляется.

«Матрешка в пути. ️Всем доброй недели», — написала Водянова.

Поклонники пришли в восторг от ее природной красоты. При этом многие оценили стиль девушки. «Такая классная! На учительницу похожа», «Впервые вижу в очках. Идут», «Юная», «Хорошенькая такая! Матрешка-стайл вообще во Франции популярен», «Матрешка, супермодель и супермама», «Нежная как куколка», «Супер Ната, стильно», — прокомментировали пост подписчики. Возможно, что она отправилась в поездку, так как не покидала Францию после карантина.