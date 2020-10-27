Вытянула силуэт: Кудрявцева блузке с рюшами и брюках с высокой талией отметилась на работе

Лера Кудрявцева в этом году отметила 25-летие работы в отечественном шоу-бизнесе. Многие артисты становились знамениты на ее глазах. Сама телеведущая в этом году отпраздновала собственное 49-летие. Даже Ксения Собчак отметила, что вкус ее коллеги со временем изменился. Ей понравились наряды, которые теперь предпочитает блондинка. Лера в свою очередь призналась, что раньше ей нравились стразы, пышные платья, но теперь она больше любит минимализм.

Так как Лера почти не выходит в свет, новые наряды она демонстрирует на работе. Стилисты подбирают ей женственные образы. А вот в обычной жизни телеведущая любит носить спортивные костюмы или джинсы. На очередных съемках девушка покрасовалась у зеркала в черных брюках с высокой талией и белой блузке с рюшами. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Кудрявцевой сделали акцентный макияж с алой губной помадой.

Уже по-традиции, она показала свою команду, которая помогает ей готовиться к эфирам. К слову, рюши, оборки и прямой крой, а также акцент на талии входят в моду. Об этом рассказал Влад Лисовец. Стилист отметил, что объемные мешковатые наряды уходят в прошлое, а женственность и элегантность снова вернулись в раздел актуальности. Поэтому не удивительно, что Лера поддержала тренд и предстала в классическом, но стильном луке.

Ко всему прочему, брюки с завышенной посадкой зрительно вытягивают силуэт. Это известный стилистический прием, который любят медиаперсоны.